Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

Milei responde a sectores industriales en Argentina por apertura comercial

García Castillo asume presidencia de la Jucopo

La dirigencia estatal de Morena respaldó la designación pese a desacuerdo de Arreola

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 10, 2026 02:57 p.m.
Roberto García Castillo/Foto: Citlally Montaño-Pulso

Roberto García Castillo/Foto: Citlally Montaño-Pulso

El diputado de Morena y coordinador de su bancada, Roberto García Castillo, tomó protesta este martes sobre la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, un relevo que fue presentado como un acuerdo de unidad, pero que también exhibió inconformidades dentro del propio grupo parlamentario.

Tras su designación, García Castillo sostuvo que su gestión buscará mantener el diálogo y los consensos dentro del Poder Legislativo. Aseguró que la intención será continuar con el trabajo político entre las distintas fracciones parlamentarias. "Nuestro principal partido sea el pueblo, sea la gente y así continuaremos esa línea política de diálogo y consenso", declaró.

El legislador también agradeció el respaldo de sus compañeros y de la dirigencia estatal de Morena, encabezada por Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, quien defendió la decisión y aseguró que dentro del movimiento pueden existir diferencias, pero no rupturas. "Podemos tener diferencias quizá de forma, pero nunca de fondo... siempre vamos a llegar a un acuerdo porque no hay más que amor por el pueblo de San Luis Potosí", afirmó.

El relevo también abrió cuestionamientos sobre el discurso de que "es tiempo de mujeres", luego de que ninguna diputada fuera considerada para encabezar la bancada o la Jucopo. La diputada Gabriela López Torres señaló que ese planteamiento debe reflejarse en acciones y no quedarse solo en el discurso, aunque aclaró que no se siente agraviada y que continuará trabajando junto a García Castillo.

Pese al mensaje de unidad, el proceso de designación evidenció inconformidad dentro de la propia bancada.

El diputado Carlos Arreola Mallol afirmó que el relevo no fue discutido con todos los legisladores de Morena y que no existió una reunión formal para abordar el tema.

"Con nosotros no ha platicado nadie... ayer nos conectamos por Zoom para ver la Gaceta Parlamentaria y habíamos acordado platicar con la dirigencia, pero nosotros no estábamos enterados; no hay diálogo prácticamente al interior", declaró.

Jucopo: pifia legislativa costaría hasta 9 mdp

Héctor Serrano Cortés admite que se acaba el tiempo para reponer un par de consultas

