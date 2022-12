García: no habrá más permisos a ambulantes

En esta temporada decembrina, el Ayuntamiento de la capital buscará conservar el orden logrado en el Centro Histórico respecto al número de comerciantes informales que se establecía año con año e, incluso, pretende reducir significativamente los permisos.

Así lo anunció el director de Comercio Municipal, Jorge García Medina, quien dijo que lo primero será controlar la presencia de informales en el corredor de la Calzada de Guadalupe y el Santuario, de aquí al 12 de diciembre.

Advirtió que “no se darán permisos nuevos y trataremos de reducir el número de los que tradicionalmente se instalan”.

Después de las fiestas marianas, Comercio pondrá atención a los operativos de control de pirotécnica, en lo que su función va ligada al otorgamiento de permisos para la venta y definición de sitios de comercialización.

Se le preguntó al funcionario si el Festival Navideño de las instalaciones de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) podría ayudar a aminorar el embate del comercio informal en el Centro Histórico en esta temporada, a lo que respondió: “No lo sé; creo que eso se verá de mediados del mes en adelante. Lo que sí te puedo asegurar es que no perderemos el orden que tanto ha costado conseguir en el centro de la ciudad. En eso no habrá ni un paso atrás. No lo vamos a perder”, concluyó Jorge García.