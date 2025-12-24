GCM de Pozos sigue en etapa de organización

La reciente creación del municipio de Villa de Pozos, mantiene a su Guardia Civil Municipal en una etapa básica de organización, lo que ha limitado temas como la estructuración de policías comunitarios y la ampliación inmediata de su fuerza operativa. Así lo expuso el comandante David Valdivia, al señalar que la corporación aún se encuentra en proceso de establecer sus reglamentos, leyes y lineamientos internos para su funcionamiento.

El mando policiaco explicó que, debido a esta etapa inicial, el fortalecimiento de la corporación se dará de manera gradual. No obstante, confirmó que existe la intención de incorporar nuevos elementos y abrir convocatorias para buscar perfiles que se sumen a la Guardia Civil Municipal. Detalló que actualmente se ha planteado integrar a un total de 100 elementos, lo que implicaría la contratación de 30 policías más, cifra que podría incrementarse en caso de que se emitan nuevas instrucciones.

En relación con el operativo de seguridad durante las fechas festivas y vacacionales, Valdivia indicó que para los cuerpos policiacos estos periodos representan un aumento en la carga laboral. Precisó que los días 24, 31, primero y 6 de enero, Villa de Pozos tendrá disponible sus elementos, además de mantener coordinación con el Gobierno del Estado para atender cualquier eventualidad.

Sobre las incidencias que se han registrado con el inicio de las posadas, el comandante señaló que las principales problemáticas detectadas corresponden a casos de violencia familiar, riñas, música con volumen elevado y la realización de bailes callejeros, situaciones que suelen incrementarse durante las celebraciones.

Finalmente, informó que las zonas donde se concentra con mayor frecuencia este tipo de reportes son Prados, Ciudad 2000, Las Mercedes y El Palmar. Aunque aclaró que no todas las llamadas llegan directamente a la corporación debido a que muchas se canalizan a través del 911, estimó que semanalmente se reciben entre 20 y 30 reportes relacionados con estas incidencias, principalmente en horarios nocturnos.