logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

XIMENA & JOSERRA ¡VIVA EL AMOR!

Fotogalería

XIMENA & JOSERRA ¡VIVA EL AMOR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gestión del C.H. revira que baños públicos no reciben atención

Por Rolando Morales

Abril 21, 2026 03:00 a.m.
A

Tras las denuncias por la falta de sanitarios en mercados del Centro Histórico, el director de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, Jesús Becerra Rodríguez, aseguró que se mantiene atención permanente en estos espacios, particularmente en el mantenimiento de los baños públicos. El funcionario señaló que actualmente, se realizan trabajos continuos de mantenimiento básico para mantener operativas estas áreas, mientras se avanza en la planeación de un proyecto integral que busca mejorar de fondo la infraestructura.

Indicó que los sanitarios de mercados como el Hidalgo y el República están contemplados dentro de esta intervención, cuyo objetivo es dignificar los espacios y hacerlos más funcionales para locatarios y visitantes.

De manera paralela, afirmó que se garantiza el suministro de insumos como papel sanitario y jabón, con el fin de mantener el servicio en condiciones adecuadas en lo que se concreta la rehabilitación. Finalmente, reiteró que se busca conservar en buen estado los mercados del primer cuadro de la ciudad, al considerarlos puntos clave para la actividad económica y social de la capital.


¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Adidas suspende actividades en Plaza The Park por lluvias
    Adidas suspende actividades en Plaza The Park por lluvias

    Adidas suspende actividades en Plaza The Park por lluvias

    SLP

    Pulso Online

    Personal de la plaza y tienda evalúa daños para determinar cuándo reanudarán operaciones.

    Video | Gallardo pide a Galindo atender primero su casa
    Video | Gallardo pide a Galindo atender primero su casa

    Video | Gallardo pide a Galindo atender "primero su casa"

    SLP

    Rubén Pacheco

    Aseguró que la Guardia Civil Estatal ha reducido homicidios en la capital, no el alcalde

    La Villita operaba sin permisos estatales, admite Mauricio Ordaz
    La Villita operaba sin permisos estatales, admite Mauricio Ordaz

    "La Villita" operaba sin permisos estatales, admite Mauricio Ordaz

    SLP

    Rubén Pacheco

    Un pleito con armas de fuego dejó tres fallecidos en el antro de Muñoz

    Suman 5 empresas clausuradas en Pozos por falta de seguridad
    Suman 5 empresas clausuradas en Pozos por falta de seguridad

    Suman 5 empresas clausuradas en Pozos por falta de seguridad

    SLP

    Leonel Mora

    La Dirección de Protección Civil mantiene inspecciones permanentes