Gestión del C.H. revira que baños públicos no reciben atención
Tras las denuncias por la falta de sanitarios en mercados del Centro Histórico, el director de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, Jesús Becerra Rodríguez, aseguró que se mantiene atención permanente en estos espacios, particularmente en el mantenimiento de los baños públicos. El funcionario señaló que actualmente, se realizan trabajos continuos de mantenimiento básico para mantener operativas estas áreas, mientras se avanza en la planeación de un proyecto integral que busca mejorar de fondo la infraestructura.
Indicó que los sanitarios de mercados como el Hidalgo y el República están contemplados dentro de esta intervención, cuyo objetivo es dignificar los espacios y hacerlos más funcionales para locatarios y visitantes.
De manera paralela, afirmó que se garantiza el suministro de insumos como papel sanitario y jabón, con el fin de mantener el servicio en condiciones adecuadas en lo que se concreta la rehabilitación. Finalmente, reiteró que se busca conservar en buen estado los mercados del primer cuadro de la ciudad, al considerarlos puntos clave para la actividad económica y social de la capital.
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