Gimnasios, el boom pasajero de inicio de año

Comenzar una rutina de ejercicio en San Luis Potosí durante este inicio de 2026 implica un gasto que, en promedio, arranca desde los 500 pesos mensuales, cifra que se ha convertido en el umbral más accesible para quienes buscan cumplir los propósitos de Año Nuevo sin desajustar por completo el presupuesto familiar.

De acuerdo con prestadores del servicio, la oferta de gimnasios en la capital y zona metropolitana se ha diversificado para distintos niveles de ingreso. Los espacios de bajo costo manejan mensualidades que van de los 500 a los 800 pesos, dependiendo de la ubicación, el horario y el equipamiento disponible, lo que los convierte en la opción más demandada durante la llamada cuesta de enero.

En contraste, las cadenas nacionales y gimnasios con mayor infraestructura ofrecen planes que rondan los 700 pesos mensuales, generalmente acompañados de promociones temporales como acceso para un acompañante o servicios adicionales incluidos. Mientras tanto, clubes deportivos de perfil más exclusivo superan los mil pesos al mes, al incorporar alberca, canchas, clases especializadas y entrenadores certificados.

A este gasto se suma, para muchos usuarios, la atención nutricional como complemento del entrenamiento. En este rubro, las consultas más económicas se ubican alrededor de los 400 pesos, principalmente con nutriólogos recién egresados, mientras que especialistas con mayor trayectoria cobran entre 700 y mil pesos por consulta, con planes de seguimiento y menús personalizados.

Prestadores de estos servicios señalan que enero y febrero concentran la mayor afluencia del año, sin embargo, conforme avanza el calendario, la demanda disminuye y sólo permanece el sector que logra sostener el compromiso económico y la constancia en sus hábitos, en un entorno donde el costo del bienestar compite directamente con otras prioridades del gasto doméstico.