GM Company otra vez está emplazada a inicio de huelga

Por el lado gremial, el Sindicato Carlos Leone ratificó su emplazamiento a huelga para el 17 de abril, por considerar que no hay interlocución con el sector patronal de la empresa General Motors Company.

En un comunicado difundido por el sindicato, se establece que al ser el titular del contrato colectivo de trabajo, determinó elaborar una segunda convocatoria para plantear a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social un emplazamiento a huelga. El sindicato acusa que a lo largo del proceso, ha habido "cerrazón de la empresa" en el desarrollo de las mesas de negociaciones para el incremento salarial.

Añadió que la próxima reunión para la negociación de posturas fue programada para este miércoles 15 de abril, en una oficina en la Ciudad de México.

En el comunicado, el sindicato cuestiona ¿en qué momento, los trabajadores de la planta, poco más de 6 mil 200, se convirtieron en los enemigos de la firma GM, para que sean tratados de esa manera por las direcciones de Recursos Humanos y Relaciones Laborales?

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En ese mismo escrito, el organismo representante de los trabajadores mencionó que los representantes de GM en las negociaciones, han mostrado una actitud indolente, ante la posibilidad del estallamiento de huelga.