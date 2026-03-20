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Gobierno capitalino rescata fachada delTemplo del Carmen

El alcalde Enrique Galindo Ceballos inauguró la rehabilitación integral del frente de la Iglesia

Por Redacción

Marzo 20, 2026 03:00 a.m.
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Gobierno capitalino rescata fachada delTemplo del Carmen

Por iniciativa del alcalde Enrique Galindo Ceballos, y tras más de un año de trabajos especializados, fue inaugurada la rehabilitación de la fachada del Templo del Carmen, considerada una de las máximas expresiones del barroco mexicano y una de las imágenes más emblemáticas de San Luis Potosí a nivel internacional.

Durante la entrega de esta primera etapa, el Alcalde destacó la relevancia histórica y cultural del inmueble: "Esta no es una iglesia cualquiera, es la joya del barroco mexicano, representa al barroco a nivel nacional y mundial, y además es la imagen que le da la vuelta al mundo a San Luis Potosí con la Procesión del Silencio", subrayó, al tiempo que enfatizó que la intervención evitó daños mayores en una fachada que presentaba deterioro severo.

Los trabajos, realizados por más de 20 especialistas, permitieron evitar daños irreversibles: se repararon figuras de cantera en riesgo de colapso, se retiraron capas de excremento de aves que dañaban la superficie, se rehabilitó la madera del portón principal y se devolvió el esplendor a un vitral considerado de los más valiosos del país por su antigüedad, belleza e historia.

El Jefe del Gobierno de la Capital informó además que ya se iniciaron gestiones para obtener alrededor de 5 millones de pesos en recursos federales que, sumados a inversión municipal, permitirán continuar con la restauración de la torre principal del templo.

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El Alcalde Enrique Galindo Ceballos entregó reconocimientos al equipo de restauradores, encabezado por Verónica Roque Jiménez, quienes realizaron un trabajo minucioso a varios metros de altura, utilizando herramientas especializadas para preservar la cantera sin dañarla.

Por su parte, Fray Alejandro Vallarta Cobo, encargado del templo, agradeció el interés del Alcalde por rescatar un edificio fundamental para San Luis Potosí, no solo por su valor religioso, sino también por su relevancia arquitectónica, histórica y cultural.

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