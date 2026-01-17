logo pulso
Gobierno de la Capital simplifica trámites de comercios

Alcalde Galindo puso en marcha en Palacio Municipal, el programa "Comercio cerca de ti"

Por Redacción

Enero 17, 2026 03:00 a.m.
A
El Ayuntamiento de San Luis Capital, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, lanzó el programa "Comercio cerca de ti", una estrategia orientada a facilitar y agilizar los trámites municipales relacionados con la actividad comercial. 

Este nuevo esquema está diseñado para acercar los servicios a las y los usuarios, mediante la instalación de módulos itinerantes de atención ciudadana en colonias y centros comerciales, donde se podrá realizar la entrega de licencias de funcionamiento y el trámite de refrendo 2026.

El presidente municipal subrayó que la expedición de licencias de funcionamiento es una de las tareas más complejas y, a la vez, más incomprendidas del Gobierno Municipal, aunque representa una garantía fundamental para que el comercio se ejerza con seguridad, legalidad y respeto a los derechos. Explicó que su finalidad es ordenar la actividad económica y asegurar una convivencia armónica en la ciudad. 

En este contexto, el alcalde Enrique Galindo Ceballos reconoció el trabajo del personal de inspección y de las distintas dependencias municipales por mejorar la atención al sector comercial. 

Por su parte, el director de Comercio Municipal, Ángel de la Vega Pineda, destacó que, gracias a estos esfuerzos, se ha avanzado de manera significativa en la simplificación administrativa, logrando que trámites que antes tardaban meses hoy se resuelvan en días, horas o incluso en línea. Añadió que existe un grupo de trabajo permanente dedicado a eliminar procesos innecesarios y a hacer más accesible la gestión municipal.

El programa forma parte de las acciones del Gobierno de la Capital para fortalecer la actividad económica local, impulsar la formalidad y ofrecer un gobierno más cercano, eficiente y sensible a las necesidades del sector comercial.

