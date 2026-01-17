Gobierno de la Capital simplifica trámites de comercios

El Ayuntamiento de San Luis Capital, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, lanzó el programa "Comercio cerca de ti", una estrategia orientada a facilitar y agilizar los trámites municipales relacionados con la actividad comercial.

Este nuevo esquema está diseñado para acercar los servicios a las y los usuarios, mediante la instalación de módulos itinerantes de atención ciudadana en colonias y centros comerciales, donde se podrá realizar la entrega de licencias de funcionamiento y el trámite de refrendo 2026.

El presidente municipal subrayó que la expedición de licencias de funcionamiento es una de las tareas más complejas y, a la vez, más incomprendidas del Gobierno Municipal, aunque representa una garantía fundamental para que el comercio se ejerza con seguridad, legalidad y respeto a los derechos. Explicó que su finalidad es ordenar la actividad económica y asegurar una convivencia armónica en la ciudad.

En este contexto, el alcalde Enrique Galindo Ceballos reconoció el trabajo del personal de inspección y de las distintas dependencias municipales por mejorar la atención al sector comercial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, el director de Comercio Municipal, Ángel de la Vega Pineda, destacó que, gracias a estos esfuerzos, se ha avanzado de manera significativa en la simplificación administrativa, logrando que trámites que antes tardaban meses hoy se resuelvan en días, horas o incluso en línea. Añadió que existe un grupo de trabajo permanente dedicado a eliminar procesos innecesarios y a hacer más accesible la gestión municipal.

El programa forma parte de las acciones del Gobierno de la Capital para fortalecer la actividad económica local, impulsar la formalidad y ofrecer un gobierno más cercano, eficiente y sensible a las necesidades del sector comercial.