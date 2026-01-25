Gobierno de la Ciudad acelera la transformación vial de San Luis Potosí

En entrevista, el Alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, subrayó que el Gobierno de la Capital mantiene un paso firme en la mejora de la infraestructura vial, con resultados visibles y medibles. Destacó el avance logrado la semana anterior en las calles Cuauhtémoc y Antonio Aguilar, donde se alcanzaron 5 mil 400 metros cuadrados de pavimentación, así como el inicio de trabajos en la calle Francisco Carrera, acciones que atienden rezagos históricos y mejoran la movilidad urbana.

"Estas obras son de fondo, bien planeadas y con impacto directo en la vida diaria de la gente. No se trata solo de intervenir, sino de transformar calles que por años estuvieron en malas condiciones", afirmó el Presidente Municipal, al señalar que estas vialidades son estratégicas para la conectividad y la seguridad vial en la ciudad.

En un segundo frente de atención, Galindo Ceballos resaltó el trabajo del programa de bacheo emergente Por Buen Camino, que esta semana avanzó en 33 calles de colonias como Satélite, Zona Industrial, Popular, Lomas, Pedregal, Burócratas, Balcones del Valle, Fovissste, Himno Nacional, Barrio de Santiago, Tangamanga, Valle Escondido, El Paseo, Industrial Aviación y San Juan de Guadalupe: "Por Buen Camino nos permite responder rápido a los reportes ciudadanos mientras avanzamos con las obras mayores", explicó.

El Alcalde reiteró que la estrategia es integral y constante: "Seguimos a buen ritmo porque San Luis Capital lo necesita. Pavimentamos, rehabilitamos y atendemos baches sin pausa, porque gobernar también es cumplir con algo tan básico como calles seguras y transitables para todas y todos".

