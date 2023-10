Gobierno, en comunicación con potosinos en Israel

Al momento, el Gobierno del Estado mantiene comunicación con cuatro potosinos que se encontraban de viaje en Israel, país donde se registra un conflicto armado, informó Luis Enrique Hernández Segura, titular del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI).

Reportó que desde este domingo la dependencia estatal tiene comunicación con las familias Rodríguez González, quienes ya salieron del aeropuerto Tel Aviv, Israel en compañía de cuatro tamaulipecos, a fin de apoyarlos en lo necesario.

Dijo que el IMEI tiene la instrucción de brindar atención a las familias potosinas que tengan un familiar en la franja de Gaza, específicamente en Israel, Palestina y Líbano.

Matizó que al tratarse de un tema internacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del Gobierno Federal es la autoridad encargada de brindar atención, sin embargo, los gobiernos estatales mantienen coordinación.

"No podemos hablar de un número confirmado (de potosinos en el conflicto). Eso lo tiene que hacer la Secretaría de Relaciones Exteriores, te comento que no lo podemos confirmar porque no nos lo han confirmado. Hay un enlace en el que se tienen que registrar todos los mexicanos de cualquier entidad federativa", comentó.