Gobierno estatal se deshizo de 500 empleados que trabajaban por honorarios; 50 demandaron

En lo que va de la actual administración estatal se han acumulado alrededor de 50 demandas laborales, derivado de contratos que ya no se renovaron, informó Noé Lara Enríquez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.

Dijo que las administraciones pasadas contrataban personal por cumplir "compromisos" de cualquier tipo, por lo cual, la actual gestión decidió mantener una base de empleados estrictamente necesarios.

Declaró en los 50 procesos judiciales los ex trabajadores alegaron despidos injustificados, sin embargo, sostuvo que el Gobierno del Estado no los despidió, sino que ya no les renovó las contrataciones, cuya relación laboral correspondía a honorarios.

Lara Enríquez reportó que 500 empleados bajo el esquema de honorarios asimilados a salarios ya no permanecieron en la función pública. "Algunos otros eran contratos temporales y la propia ley señala que cuando desaparece la causa que le da origen a un contrato, pues ya no hay obligación de renovarlo".

"Cuando ha habido causales en las que han incurrido los trabajadores y siguiendo el procedimiento que la ley señala, dándoles la garantía de audiencia desde luego, se procede a los ceses (...) pero nunca vamos a despedir a alguien sin una causa justificada", concluyó.