Gobierno le niega ayuda a enferma

A sus 38 años de edad, Beatriz Rodríguez Celestino ha pasado por diversas situaciones adversas en su vida, hace dos años un problema en su rodilla le impidió poder trabajar de forma normal, por lo que tuvo que depender económicamente de sus padres, actualmente requiere de una cirugía de vesícula, cuyo costo asciende a 30 mil pesos y no cuenta con Seguro Social.

Contó que debido a que no puede caminar bien, no ha podido conseguir empleo y recientemente fue a buscar el apoyo del gobierno estatal, para poder realizarse la intervención quirúrgica, sin embargo, no fue recibida por el secretario de gobierno.

“Me gustaría que se le diera difusión a mi caso, desde hace dos años, he buscado el apoyo con el gobierno del estado y el municipio, por el problema en mi rodilla, en ese tiempo nadie me ayudó, ahorita estoy muy desesperada, porque tampoco me han recibido, ni he podido conseguir trabajo, me denigran y no respetan mis derechos humanos”, dijo.