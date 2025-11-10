Gobierno se deslinda de iniciativa para endeudar al Estado y municipios

El Gobierno del Estado no tenía conocimiento de la presentación ni del contenido de la iniciativa que buscaba autorizar una deuda conjunta por 13 mil 404.6 millones de pesos para el Estado y los 59 ayuntamientos, impulsada por el diputado morenista Carlos Artemio Arreola Mallol.

Así lo aseguró J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, quien remarcó que el Poder Ejecutivo no contempla contratar deuda a largo plazo.

Cuestionado sobre si la administración estatal requiere este tipo de créditos, el funcionario respondió que el gobierno lleva cuatro años de gestión sin necesidad de recurrir a endeudamiento.

"No, nosotros no tenemos conocimiento de la presentación ni del contenido (...) no (se ha planteado de manera interna con el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona)", manifestó Torres Sánchez.

