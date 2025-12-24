logo pulso
Gobiernos deberían organizar quema de pirotecnia: Benavente

La medida ayudaría a disminuir los riesgo de accidentes

Por Martín Rodríguez

Diciembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Gobiernos deberían organizar quema de pirotecnia: Benavente

A lo largo de diciembre, crece a rangos de 20 a 30 por ciento el número de servicios por incendios donde las causas determinantes se relacionan con el uso de pirotecnia, y por ello lo ideal es que no se use o en su caso que los gobiernos incentiven el desarrollo de celebraciones comunitarias, donde la Navidad y el Año Nuevo se lleven con uso de pirotecnia de manera controlada por la propia autoridad, advirtió el comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, Adolfo Benavente Duque.

Comentó que la celebración de alguna fiesta comunitaria tiene una ventaja importante, porque el uso de la pirotecnia es controlado y permite que la gente disfrute de manera uniforme de una celebración de recepción de año o de Navidad sin necesidad de que en toda la ciudad se utilice algún artefacto pirotécnico. 

Dijo que eso permitiría que quienes viven de la fabricación de la pirotecnia, puedan trabajar con ella sin necesidad de que la operación se salga de control. Por ejemplo, habría una alternativa en el hecho de que el mismo gobierno organice sus celebraciones y que por ejemplo el día 31 de diciembre toda la ciudad se ilumine con los fuegos artificiales, pero mediante una actividad controlada. Eso permitiría que la gente salga a la calle a ver las luces sin necesidad de realizar un gasto extra y procurando que sea una actividad controlada y que evite riesgos. 

Añadió que no se puede acabar con la tradición, porque finalmente es un hecho que todo mundo usa la pirotecnia como parte de su acceso a una fiesta de luz propia del fin de año, pero sí hay diversas alternativas que ayudan a no permitir que eso se convierta en un riesgo para las personas. 

"El gobierno podría esmerarse para que las mismas personas que fabrican la pirotecnia se conviertan en las proveedoras de una celebración de fin de año y que sea la autoridad quien establezca los estándares de celebración para evitar que una mala operación provoque un accidente".

