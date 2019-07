Graffiti, dolor de cabeza en la Col. San Felipe

Los grafitis han sido un verdadero dolor de cabeza para los habitantes de la colonia San Felipe, donde las paredes, puertas, fachadas de viviendas y comercios han sido el blanco perfecto del vandalismo.

La avenida México es una de las calles principales de la colonia y se puede apreciar a simple vista con un exceso de pintas en todo su esplendor.

El señor Onésimo, dueño de un negocio en la zona, declaró que a pesar de que su farmacia es uno de los lugares que destaca por el grafiti, en los últimos años ha optado por dejarlo así, ya que dijo "es más el tiempo que tarda en volverlo a pintar, que en lo que vuelven a grafitear".

"Yo mejor ya ni gasto ni hago corajes, porque así pinte una y otra vez, volverán a rayar mi negocio, prefiero no gastar ni mi tiempo ni dinero, porque sé que lo van a volver arruinar, aunque de una muy mala imagen no es costeable para mí".

Por su parte, algunos de los vecinos manifestaron su molestia en contra de las personas que se dedican a esta actividad, señalaron que, es un insulto a la ciudadanía que sigan ocurriendo estas cosas.

"Aquí no respetan, rayan todo, incluso el auditorio del Ayuntamiento y lo vuelven a pintar, pero uno como ciudadano no cuenta con el recurso para estar comprando pintura por culpa de gente que no hace nada productivo en la vida y perjudican a los demás".