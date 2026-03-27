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Grandes cadenas comerciales siguen en la irregularidad

Por Samuel Moreno

Marzo 27, 2026 03:00 a.m.
A
Grandes cadenas comerciales siguen en la irregularidad

A pesar de los avances en materia de ordenamiento comercial, la Dirección de Comercio 

Municipal reconoció que persisten rezagos en la regularización de establecimientos, incluidos negocios de cadenas nacionales, internacionales y centros nocturnos que continúan en proceso de cumplir con la normatividad.

El titular del área, Ángel de la Vega, reveló que han sido las propias empresas —algunas de gran escala— las que han tenido que acercarse a la autoridad tras detectar inconsistencias en su operación. "Se han acercado cadenas importantes para decirnos que están mal y pedir apoyo; estamos trabajando con ellas para regularizarlas a la brevedad", expuso.

Este escenario, dijo, evidencia que aún existen vacíos en el cumplimiento de obligaciones administrativas por parte de giros comerciales relevantes, lo que ha obligado al municipio a reforzar los mecanismos de supervisión y acompañamiento.

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En el caso de antros y centros nocturnos, el funcionario admitió que el cumplimiento ha sido parcial. Mientras algunos establecimientos ya concretaron su refrendo, otros continúan en proceso, lo que mantiene bajo observación a este sector, particularmente por su impacto en el orden urbano y 

la seguridad.

Detalló que los avances registrados responden a los acuerdos alcanzados en la mesa colegiada, donde distintas áreas del Ayuntamiento definen criterios para la regulación de actividades comerciales, especialmente en giros considerados de mayor riesgo o afluencia.

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