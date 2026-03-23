Granizada en Villa de Reyes deja viviendas dañadas
Protección Civil habilita refugio temporal tras caída de granizo
Una granizada registrada en el municipio de Villa de Reyes dejó al menos cinco viviendas con daños, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.
El fenómeno se presentó por el ingreso de humedad, principalmente del Pacífico, en interacción con una masa de aire frío en niveles medios de la atmósfera.
De acuerdo con el reporte, las comunidades afectadas son Pardo, Mirador, San Lorenzo y Lagunita de Pardo, donde se registró la caída de granizo.
Autoridades estatales indicaron que se brindó apoyo a Protección Civil Municipal para la habilitación de un refugio temporal, donde se entregaron 50 colchonetas para atender a la población afectada.
La dependencia señaló que se mantiene en alerta permanente ante cualquier situación que requiera atención.
Continuarán variaciones en clima de SLP: CEPC
Prevén temperaturas cálidas por la tarde y frescas en la mañana y noche
