SSPC debe fundar dichos vs. protestas

“Para denunciar a alguien se deben tener todas las pruebas, luego se debe iniciar una investigación, y cumplir con todas las etapas jurisdiccionales, y es extraño que alguien tan preparado en la materia penal como José Luis Ruiz Contreras, declare a priori que quienes se manifiestan en contra de la Guardia Civil del Estado están pagados por la delincuencia”, advirtió el diputado local Rubén Guajardo Barrera, vicepresidente de la Comisión Legislativa de Justicia.

El legislador reaccionó así tras la declaración de titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en torno al presunto respaldo de la delincuencia organizada a protestas contra el desempeño de elemento de la GCE.

Guajardo Barrera recordó que el propio Ruiz Contreras ya fue juez de control, también titular de la Fiscalía General del Estado como ente investigador del delito, y ahora titular de la SSPC, por lo que “se le considera un hombre muy preparado en su materia, y por lo tanto debería contar con las pruebas de lo que dice a ese respecto”.

Dijo que por ahora no ha sostenido comunicación con el funcionario estatal, y también dijo no saber qué información tiene él, e incluso se asume que titular de la SSPC tiene más información, y si cuenta con algún dato en específico, lo invitó a que no haga estas denuncias mediáticas, sino que reúna las pruebas y las presente ante las instancias jurisdiccionales.

El legislador aseguró que es respetuoso de los dichos, aunque causa extrañeza el tono de su declaración, si se considera que es alguien muy conocedor de la materia penal, y no solamente como fiscal, sino porque también fue juez penal, y de hecho sigue en el cargo pero con licencia, “y me extraña que él mencione eso”.