Guía de la Catedral simboliza valor e identidad: arzobispo

Cada Catedral es un centro de reunión y la sede del obispo, es un signo de unidad y de envío a la misión, pero además representa la fundación de la iglesia, y así sucede en el único templo del mundo con 24 apóstoles, la Catedral de San Luis Potosí, lo que la hace muy distinta a las demás, aseguró el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe.

Con motivo del 170 aniversario de la instalación del cabildo de la Catedral y el 171 aniversario de la toma de posesión del primer obispo al ser erigida la sede territorial como diócesis, la Catedral recibió los libros producto de la investigación del doctor en arquitectura, Alejandro Galván Arellano, quien elaboró una guía de la Catedral que incluye historia, arquitectura y los aspectos religiosos que la hacen única.

Cavazos Arizpe dijo que la guía representa un signo de identidad y de valor que debe estar siempre entre los potosinos, por una parte desde el aspecto religioso, porque cada Catedral es una identidad y un centro de reunión, desde la perspectiva de que es la sede episcopal.

El templo actual data de 1866, antecesor con la torre sur desde 1732 y hay un vacío de 31 años porque el segundo templo muy sencillo, era conocido desde 1608 hasta 1701 y el primero de ellos, era una construcción pequeña que trabajó desde 1594

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hasta 1596.

Añadió que todo lo que representa el modelo arquitectónico de la Catedral a su cargo, es una expresión de la belleza interna que debe caracterizar a todos los bautizados, belleza que siempre debe ser brillante.

Dijo que la feligresía y la Iglesia católica están conscientes de la oportunidad cultural abierta con la elaboración de la guía, porque finalmente la catedral de San Luis Potosí tiene una historia destacada no solo a nivel local, sino nacional, porque es una de las más hermosas y ha sido muy cuidada, pero que además involucra unidad en todos los sentidos.