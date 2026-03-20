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Hace SSPC investigación interna contra dos oficiales

Están vinculados a proceso por la muerte de dos personas en Matehuala

Por Rubén Pacheco

Marzo 20, 2026 03:00 a.m.
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Hace SSPC investigación interna contra dos oficiales

Después que tres guardias civiles estatales fueron vinculados a proceso por homicidio calificado por la muerte de dos personas durante un operativo en Matehuala, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que existe una investigación interna para determinar sanciones administrativas contra los oficiales.

Describió que la SSPC inició un procedimiento en el área de Asuntos Internos, cuya investigación en caso de integrarse con todos los elementos de prueba, se remite a la Comisión de Honor y Justicia, a fin de que determine la procedencia de una sanción.

En entrevista, el mando policiaco evitó adelantar si los policías quedarán suspendidos de la función policial, porque el cuerpo colegiado de imposición de sanciones definirá cuál es la medida aplicable.

"Obviamente estamos supervisando este trabajo, y ahorita lo que le puedo decir, es que estamos en la integración. Esperamos estar atentos del avance del proceso que llevan a cabo, por medio del Poder Judicial", exteriorizó.

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En entrevista, matizó que las resoluciones de las investigaciones no dependen de la existencia de sentencias del Poder Judicial, pues la indagatoria de la Comisión se fundamenta en temas administrativos y de aplicación de protocolos de actuación.

Juárez Hernández evitó pronunciarse si ya quedó definido si el homicidio derivó de una confusión de los oficiales al momento del operativo, dado que la Fiscalía General del Estado (FGE) es la encargada de documentar cómo sucedieron los hechos.

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