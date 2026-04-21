Han rescatado hasta zorrillos en este año
En el tema del rescate de fauna silvestre protegida y de tipo urbano, el gobierno de Villa de Pozos precisó que tan solo en el primer trimestre del año, personal de Protección Civil ha atendido 26 reportes ciudadanos y ha resguardado especies como un mono araña, reptiles y hasta zorrillos.
Se detalló que, en la mayoría de los casos, se ha reportado la presencia de serpientes al interior de casas habitación, como el caso reciente de una pequeña víbora detectada dentro de la tina de una lavadora en el fraccionamiento Buenaventura Residencial.
Todos los casos de rescate animal se han realizado siguiendo los protocolos correspondientes por parte de personal debidamente capacitado y que cuenta con el equipo adecuado para garantizar tanto la seguridad de los habitantes como el bienestar de los animales.
Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier situación relacionada con fauna silvestre o animales que representen peligro al teléfono 444 809 25 48 a fin de evitar incidentes y permitir una atención rápida y adecuada por parte de las autoridades.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Adidas suspende actividades en Plaza The Park por lluvias
Pulso Online
Personal de la plaza y tienda evalúa daños para determinar cuándo reanudarán operaciones.
Video | Gallardo pide a Galindo atender "primero su casa"
Rubén Pacheco
Aseguró que la Guardia Civil Estatal ha reducido homicidios en la capital, no el alcalde
"La Villita" operaba sin permisos estatales, admite Mauricio Ordaz
Rubén Pacheco
Un pleito con armas de fuego dejó tres fallecidos en el antro de Muñoz