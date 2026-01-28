logo pulso
SLP

Hará PVEM propuesta de afiliación a Puente B.

Por Ana Paula Vázquez

Enero 28, 2026 03:00 a.m.
A
Hará PVEM propuesta de afiliación a Puente B.

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) confirmó que invitará a la diputada Aranzazú Puente Bustindui a integrarse a su bancada, luego de su salida del Partido Acción Nacional (PAN), un movimiento que abrió un proceso de reacomodo político al interior del Congreso del Estado y colocó a la legisladora en el centro de las definiciones partidistas.

El coordinador del PVEM, el diputado Héctor Serrano Cortés, dijo reconocer la trayectoria y el capital político de Puente Bustindui, a quien describió como una legisladora con trabajo consistente en el estado, específicamente en el distrito VIII y con triunfos obtenidos por mayoría. Destacó además su experiencia en el ámbito legislativo y su conocimiento del quehacer parlamentario.

Serrano Cortés lamentó que la diputada no haya encontrado cabida en su partido de origen, aunque mencionó que el Verde, está dispuesto a convertirse en el espacio donde pueda dar continuidad a su trabajo político. Aclaró que la posible incorporación dependerá exclusivamente de la decisión que tome la propia legisladora, a quien felicitó por la determinación asumida y por el rumbo que decida dar a su carrera política.

Tras confirmar que continuará su labor como diputada sin afiliación partidista, Puente Bustindui recibió también posicionamientos desde otras fuerzas políticas. 

El diputado Marco Gama Basarte señaló que Movimiento Ciudadano mantiene las puertas abiertas para que, en su momento, la diputada pueda incorporarse a ese instituto político. Mientras que, la diputada Sara Rocha Medina, presidenta del PRI, reiteró que su partido mantiene una política de puertas abiertas para quienes decidan sumarse.

