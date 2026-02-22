logo pulso
Harán desfile de la primavera el 20 de marzo

Por Samuel Moreno

Febrero 22, 2026 03:00 a.m.
A

La Dirección de Educación y Cultura Municipal de Villa de Pozos informó que el Mega Desfile del Día de la Primavera 2026 se llevará a cabo el próximo 20 de marzo, con la participación de estudiantes de todos los niveles educativos de la localidad.

El evento, que se realiza bajo la coordinación de Educación y Cultura Municipal, busca involucrar a las instituciones educativas en la preparación y presentación de temáticas específicas por nivel escolar, con el objetivo de organizar un desfile ordenado y representativo.

Omar García Oliveros, director de Educación Municipal, detalló que cada escuela definirá sus temáticas y se encargará de los disfraces y preparativos correspondientes. Por su parte, Cecilia Gabriela Uribe Rodríguez, directora de Cultura Municipal, señaló que la organización incluirá actividades desde la elaboración de vestuarios hasta el recorrido del desfile.

La realización del Mega Desfile del Día de la Primavera se desarrolla con base en las instrucciones de la Presidenta Concejal, Paty Aradillas, de impulsar actividades educativas y culturales que involucren a la niñez y juventud de Villa de Pozos.

El recorrido aún no ha sido detallado en su totalidad, pero se espera que el evento concentre a estudiantes y autoridades municipales, destacando la participación coordinada de las escuelas en la preparación y ejecución del desfile.

