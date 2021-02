Hasta el momento sólo GM es afectada por falta de semiconductores

La noticia que se tiene en San Luis es que solamente General Motors, como armador de equipo original, es la única empresa afectada por la escasez de semiconductores y por eso no hay otras empresas afectadas, dijo Ricardo Pérez, de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial.

"Los equipos muchas veces ya vienen, todo los que son las partes, sobre ensambladas y llegan directo a las plantas, no hay un proceso de integración dentro de lo que es el área, entonces las afectaciones son para el armador del equipo original" expuso.

Añadió que las otras plantas, si bien puede haber ajustes en los niveles productivos sobre todo por que GM no está armando o está bajando su ritmo de producción, al momento no hay empresas colaterales afectadas, pues todos están aprovechando, como se hizo el año pasado, para nivelar inventarios.

Comentó que el alargamiento del paro de GM, también es un impacto en la actividad industrial debido a que el 50 por ciento tiene su base en el sector automotriz. "Nosotros estamos suponiendo que no pase de diez puntos porcentuales de afectación tomando en cuenta otros factores que se han dado dentro de la industria, no es una cosa a nivel local, es global, lo que sucede con los semiconductores donde se ven afectadas, no únicamente plantas de SLP, sino de también de Puebla, Guanajuato que tienen inconvenientes de este tipo".

Aseveró que las plantas están haciendo todo lo posible para analizar el tema y buscar oportunidades sobre todo en el mercado de alta tecnología, encontrar acercamientos, porque será un futuro los vehículos y todo lo que se consume tiene que ver con semiconductores.