Hasta que SLP registre más de 100 casos diarios de covid, gobierno verá si impone uso obligatorio de cubrebocas

Luego de que Tamaulipas se sumará al Nuevo León en la obligatoriedad en el uso de cubrebocas, al ser cuestionado sobre si San Luis Potosí transitaría hacia dicha dirección, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, reiteró que se mantendrá opcional entre la población y que solo en caso de que la cifra aumentará a los cien casos diario se analizaría el tema.

"Tenemos todavía 60 casos diarios, no hemos llegado ni siquiera a los cien casos, Secretaría de Salud está en la espera de superar los cien casos diarios y entonces sí entraríamos al tema del cubrebocas", argumentó.

En contraste con la cifra declarada por el gobernador, desde el pasado sábado, la Secretaría de Salud ha reportado más de 80 casos diarios.

En este sentido, se pronunció nuevamente sobre la decisión de la Arquidiócesis potosina que estableció la obligatoriedad del uso de cubrebocas al interior de templos a fin de garantizar el acceso, sobre lo cual enfatizó que actualmente es opcional.

“El cubrebocas lo puede usar quien quiera, se les recomienda que lo usen, pero no lo podemos montar como un tema obligatorio, porque al momento de hacerlo obligatorio ya estás lastimando el bolsillo de muchas personas que no pueden comprar uno u otro tipo de acciones como la Iglesia que dice: quien no lo traiga no entra ¿pues cómo?, si vamos a ir a rezar”, señaló.

Al respecto, el titular de Servicios de Salud de Gobierno del Estado, Daniel Acosta Díaz de León, ha señalado que existen tres criterios para su implementación obligatoria, estos son: el incremento exponencial del número de casos, la ocupación hospitalaria y la mortalidad.