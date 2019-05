Hasta quince ex diputados en lista negra

"Hay una lista de 15 diputados", dijo el diputado Rolando Hervert Lara respecto a si existen otros ex legisladores que pudieran ser sometidos a un proceso legal como el que afrontará el ex diputado panista Mariano Niño Martínez, por anomalías en el manejo de los fondos de Gestoría Institucional en la pasada Legislatura.

En entrevista, el diputado Hervert Lara señaló que en su momento se darán a conocer los nombres de las personas que se encuentran en esa circunstancia, y aseguró que la Fiscalía General de Justicia del Estado tiene la obligación de realizar un trabajo completo e investigar a fondo cualquier situación.

"No puede ser solo de un diputado ni de un solo partido, después haré un señalamiento completo porque el terreno tiene que ser parejo para todos, y no solo ellos porque existen muchos más que han sido denunciados y no se sabe en qué estatus está su proceso, voy a levantar la voz pero con bases, yo no me voy a fijar si es un ex legislador del PAN o del PRI", manifestó.

El entrevistado reiteró que se buscará realizar una base de datos de los delitos cometidos por ex legisladores o ex funcionarios que permitan conocer la historia de los malos manejos que se han realizado.

Respecto a cuál será el delito por el cual se presentará la querella en contra del ex legislador Mariano Niño Martínez, el diputado Rolando Hervert manifestó que el delito lo determinará el poder judicial hasta que realice la investigación pertinente.