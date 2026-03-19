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Hay 5 detenidos por provocar siniestros

Además, se reporta uno activo en Cd. del Maíz: gobernador

Por Rubén Pacheco

Marzo 19, 2026 03:00 a.m.
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Hay 5 detenidos por provocar siniestros

En lo que va del año, se han detenido a cinco personas como responsables de iniciar incendios forestales en San Luis Potosí, informó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, quien aseveró que el 96 por ciento de las conflagraciones fueron provocadas.

Previo a sostener una reunión con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y autoridades estatales y municipales, expuso que, hasta el momento la entidad potosina solo reporta un siniestro en el municipio de Ciudad del Maíz, cuya sofocación registra un avance del 60 por ciento.

Exteriorizó que las últimas detenciones corresponden a tres personas, quienes estaban quemando basura en el municipio de Mexquitic de Carmona y provocaron el incendio en dicha municipalidad.

"Hace dos años que se nos prendió la sierra de San Miguelito, que también tuvimos que meter a trabajar todo el equipo. Ustedes recordarán: fue una fogata provocada por unas personas que salieron de excursión", afirmó.

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El mandatario estatal estimó que los aprehendidos estarían sujetos a las nuevas sanciones previstas en el Código Penal del Estado, recientemente reformado para endurecer las penalidades.

"Sí tenemos que hacer en la regulación que estamos haciendo y la modificación que se hizo al Código Penal para castigar conductas cárcel de cinco a 10 años, hasta 15 años para toda aquella gente que está provocando los incendios", remató.

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