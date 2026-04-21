logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

XIMENA & JOSERRA ¡VIVA EL AMOR!

Fotogalería

XIMENA & JOSERRA ¡VIVA EL AMOR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Hay acciones vs. abuso policial en Matehuala: JGTS

Por Rubén Pacheco

Abril 21, 2026 03:00 a.m.
A
Hay acciones vs. abuso policial en Matehuala: JGTS

Después que se evidenciara documentalmente que la policía municipal de Matehuala actúa de forma arbitraria y violenta contra la población, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, sostuvo que el estado ha actuado al respecto, prueba de ello, es la reciente detención del director de la Policía Municipal.

En semanas pasadas, la Fiscalía General del Estado (FGE), aprehendió a Jorge N., titular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM) de Matehuala, por el delito contra la salud.

Expuso que la semana pasada se reunió con el presidente municipal camelense Raúl Ortega Rodríguez, por ello, consideró que existe "un poco más" de colaboración del gobierno municipal.

Torres Sánchez dijo que desde el Gobierno del Estado se hace énfasis en los requisitos de ingreso de los oficiales locales, sobre todo, de permanencia en la corporación, a fin de erradicar tales prácticas de abuso policial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Lo que hacemos, es sí hacer labores de patrullaje, vigilancia y proximidad social, pero también vigilar la labor de esta policía (...) ya la semana pasada nos reunimos (con el alcalde) y hay un entendimiento y conciencia de la realidad", subrayó.  

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Adidas suspende actividades en Plaza The Park por lluvias
    Adidas suspende actividades en Plaza The Park por lluvias

    Adidas suspende actividades en Plaza The Park por lluvias

    SLP

    Pulso Online

    Personal de la plaza y tienda evalúa daños para determinar cuándo reanudarán operaciones.

    Video | Gallardo pide a Galindo atender primero su casa
    Video | Gallardo pide a Galindo atender primero su casa

    Video | Gallardo pide a Galindo atender "primero su casa"

    SLP

    Rubén Pacheco

    Aseguró que la Guardia Civil Estatal ha reducido homicidios en la capital, no el alcalde

    La Villita operaba sin permisos estatales, admite Mauricio Ordaz
    La Villita operaba sin permisos estatales, admite Mauricio Ordaz

    "La Villita" operaba sin permisos estatales, admite Mauricio Ordaz

    SLP

    Rubén Pacheco

    Un pleito con armas de fuego dejó tres fallecidos en el antro de Muñoz

    Suman 5 empresas clausuradas en Pozos por falta de seguridad
    Suman 5 empresas clausuradas en Pozos por falta de seguridad

    Suman 5 empresas clausuradas en Pozos por falta de seguridad

    SLP

    Leonel Mora

    La Dirección de Protección Civil mantiene inspecciones permanentes