"Hay dinero público para pagar titulación"

A juicio del expresidente estatal del PRI, Adolfo Micalco Méndez, las universidades tienen lo necesario para solventar una eventual gratuidad de las titulaciones de los jóvenes y si no fuera así, de todos modos se tendría que aprobar una iniciativa de esa naturaleza "por justicia".

Para Adolfo Micalco, hay dinero público para pagar los costos de titulación de los estudiantes, pero también se tiene que atender el criterio de justicia para los estudiantes que ostentan un promedio de aprovechamiento mínimo y que no llevaron un antecedente de sanciones propias del historial académico.

Dijo que la iniciativa de ninguna manera persigue que no se resuelvan los temas colaterales que pudieran generarse, sino que únicamente se garantice que los estudiantes de buen aprovechamiento, no tengan la obligación de asumir los costos de titulación.

Agregó Adolfo Micalco que también es justo que no tengan acceso a la gratuidad, aquellos que hayan quedado sujetos a algún tipo de sanción relacionada con su desempeño en la

institución de educación superior, es decir no se les niega el derecho a la titulación, pero tampoco la enfrentarían como una opción gratuita.

Aseguró que la medida impactará directamente en personas de escasos recursos, que son mayoría en las universidades públicas.