Hay un peligroso bache en el bulevar San Luis

Sobre la lateral sur del Bulevar San Luis, casi a la altura de la Facultad de Psicología, se encuentra un mega bache poncha llantas que se ha convertido en una verdadera trampa para las personas que circulan en su auto por la zona.

Según informaron personas que regularmente pasan por el lugar, continuamente se observa a conductores que tienen que descender de su automóvil para reparar el neumático afectado tras caer en el hoyanco.

"Regularmente espero aquí mi transporte de personal, y cada que estoy aquí parada observo a conductores que no dimensionan la profundidad del bache y caen en el mismo, muchos corren con suerte, pero otros no tanto y se les afecta su unidad. Es muy peligroso, yo no manejo, pero sólo de ver las dimensiones del agujero me hace pensar que puede causar un accidente serio", señaló Gustavo, quien transita por la zona diariamente.

Alberto quien también esperaba su transporte en la zona, señaló "es peligroso este bache, pero no solo este, creo que todos los baches que se han multiplicado en la ciudad son peligrosos para los que manejan, por evitar un bache se pueden hacer maniobras complicadas que ponen en riesgo la integridad de terceras personas y del propio chofer de las unidades", manifestó.