Hermanos LeBarón denuncian a fiscal en SLP por fabricación de delitos

Adrián y Bryan LeBarón presentaron este jueves ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el agente del Ministerio Público federal de San Luis Potosí que pretende vincular a proceso a la anestesióloga, Marisa Brito, por delitos contra la salud por haber comprado fentanilo para sus pacientes.

En junio pasado, la FGR inició una investigación contra la doctora Brito, residente en Iguala, Guerrero, quien aseguró que ante la escases de medicamentos adquirió por internet cuatro cajas de fentanil para anestesiar a sus pacientes en hospitales privados en los que trabaja.

Tras interponer la denuncia en la sede central de la Fiscalía General de la República, en la Ciudad de México, Bryan LeBarón aseguró que la doctora Marisa Brito solicitó el fentanil por el desabasto de medicamentos y ahora la están acusando de delincuencia organizada.

"No podemos permitirlo, simplemente es una simulación de justicia, parece que nosotros estamos sufriendo de un desabasto de justicia y con todo lo que está sucediendo en el país, en Reynosa y Aguililla, todos los problemas graves que tenemos como el récord de asesinatos y que la FGR se esté enfocando en una doctora que quiere curar a sus pacientes, simplemente no lo podemos aceptar", indicó.

Bryan LeBarón pidió al fiscal enfocarse a los problemas de seguridad que enfrenta el país.

"Engañaron a la doctora interrogándola como testigo y luego la citaron para vincularla a proceso. Yo creo que si hay algo más peligroso que la injusticia, es simular justicia. No permitiremos que ella sea un caso más de fabricación de delito", comentó.

En los próximos días se realizará la audiencia en la que la FGR buscará vincularla a proceso por delitos contra la salud con fines de comercio.