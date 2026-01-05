Hernández Delgadillo renuncia al Interapas

Jorge Daniel Hernández Delgadillo presentó su renuncia como director general a la Junta de Gobierno del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (Interapas), informó la dependencia.

Con esta dimisión, el Interapas suma su tercer director en lo que va de los dos trienios en que Enrique Galindo Ceballos se ha desempeñado como alcalde de la capital.

El primer titular, que fue nombrado al inicio de la administración, en octubre de 2021, fue Jorge Torres López, quien se mantuvo en el cargo hasta el 16 de diciembre de 2022, cuando renunció.

José Antonio Lugo Álvarez fue nombrado encargado de despacho, y luego de algunos meses, el tres de marzo de 2023, recibió la titularidad del organismo.

Permaneció en el cargo hasta el 15 de octubre de 2024, cuando lo dejó, también por

renuncia.

Hernández Delgadillo lo sucedió el 18 de octubre de 2024 y superó el primer trienio del gobierno de Galindo Ceballos.

Sin embargo, tras poco más de catorce meses, también presentó su renuncia.

El sorpresivo anuncio señala que el ahora exfuncionario "expresó que su determinación de concluir su responsabilidad al frente del organismo intermunicipal de agua, obedece a motivos estrictamente personales y de salud".

El organismo señaló que será el máximo órgano de gobierno del organismo operador del agua, quien dará el trámite correspondiente y determine lo conducente.