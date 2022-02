Hijas buscan a su madre desaparecida en Edomex

TOLUCA, Méx., febrero 9 (EL UNIVERSAL).- "El mundo es pequeño para buscarte mamá, no voy a parar hasta encontrarte", aseguró Jenni, que desde hace cuatro días encabeza una célula de búsqueda para dar con el paradero de su mamá, Concepción Albarrán Romero, quien fue reportada como desaparecida ante las autoridades el 3 de febrero pasado.

Esta mañana, junto con sus compañeras de la Facultad de Ciencias de la Conducta (Facico) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) pegó la ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en árboles de la Alameda de Toluca y la entregó a los pasajeros de autobuses de pasajeros en los límites de la capital mexiquense hacia la zona norte del estado.

---No hay avances en búsqueda

Explicó que tras los trabajos emprendidos con familiares, vecinos y amigos desde el domingo, ayer fue recibida por el Fiscal General Alejandro Gómez Sánchez, aunque reconoció que no había avances en la búsqueda de su mamá, pues incluso le solicitaron datos o pistas.

"El fiscal ya nos recibió, yo sé que no significa nada que me manden traer, lo que quiero es resultados, obtener respuestas para dar seguimiento. Porque nos pidieron pistas, pero yo no sé cuáles podría aportar, si es lo que ellos me deberían dar a mi", puntualizó.

Lamentó que los días pasan y su mamá no aparece, aunque rechazó que la autoridad haya sido omisa, solo no ha dado el seguimiento como corresponde, "pero me apoya la policía municipal y Protección civil de Zinacantepec e incluso estatal".

Jenni detalló que ayer se difundió una publicación señalando que se escuchaban gritos en una casa en un poblado contiguo a donde desapareció su mamá, pero fue información errónea, además puntualizó que no es posible ingresar al domicilio sin orden de cateo.

Señaló que el reporte llegó al 911, además circuló una publicación en redes sociales y la joven recibió mensajes privados, pero "he tratado de tener la cabeza fría, porque a dónde me digan iré, pero es un señalamiento sin sentido", agregó.

Refirió que no está organizando movimientos violentos, pues muchas personas querían agredir la casa, pero no es el objetivo de la célula de búsqueda que ella conformó, pues lo único que buscan es dar con el paradero de su mamá, no quieren más.