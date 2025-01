Homicidio de edil, por falta de recursos para seguridad a municipios: Galindo

El alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, lamentó el asesinato del alcalde de Tancahuitz y señaló que es un caso que no debe pasar por alto.

"Esto es un capítulo que en San Luis hace mucho que no se abría, que los alcaldes y las alcaldesas estén en riesgo por hacer una función muy noble que es administrar una ciudad".

Señaló que este hecho pone en evidencia la falta de condiciones para la seguridad pública municipal al explicar que durante tres años es inexistente un presupuesto federal para este rubro. Mencionó que la entidad potosina debe fortalecer las políticas públicas mediante la erogación de recursos en materia de seguridad municipal.

"Yo creo que mi policía está sana, siempre hay prietitos en el arroz, pero no es la policía que ustedes conocían hace algunos años que estaba vinculada con el crimen organizado", expresó.

Añadió que hasta el momento no ha recibido ninguna amenaza en su condición de alcalde y que no aumentará su seguridad, "creo que uno es el mensaje de tranquilidad de la gente yo voy a seguir como hasta hoy, yo espero que esto no trascienda y que se quede como un evento en la Huasteca, pero si hay señales lo aumentaré y lo informaré", concluyó.