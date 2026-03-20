Honoris Causa a Cristina Rivera y Juan Villoro

En reconocimiento a sus destacadas trayectorias y aportaciones a la literatura, la investigación y el pensamiento crítico en los ámbitos nacional e internacional, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) otorgó el Doctorado Honoris Causa a la escritora Cristina Rivera Garza y al escritor Juan Villoro, en ceremonia solemne celebrada en el Teatro del Centro Cultural Universitario Bicentenario, tras la sesión extraordinaria del Consejo Directivo Universitario.

Ante autoridades universitarias, representantes de los poderes públicos, comunidad académica e invitados especiales, se expusieron los motivos por los que ambos fueron galardonados con la máxima distinción que otorga esta institución, así como una semblanza de su vida y obra.

En su intervención, el rector de la UASLP, Alejandro Javier Zermeño Guerra, subrayó el sentido ético de la distinción y el valor de la palabra como principio universitario. "Este Doctorado Honoris Causa no es un adorno ni una cortesía académica; es una declaración de principios. Es la manera en que esta institución afirma, ante su comunidad y ante la sociedad, qué valores considera indispensables para la vida colectiva", expresó.

Añadió que "toda palabra conlleva una responsabilidad. No solo porque construye sentido, sino porque al decir algo, nos comprometemos con el otro. La palabra orienta decisiones y, en ocasiones, también logra tocar corazones".

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El rector destacó que la obra de Cristina Rivera Garza convierte la escritura en un ejercicio de memoria y restitución, al recuperar voces silenciadas y cuestionar narrativas oficiales. "Reconocerla hoy es afirmar que la literatura es un espacio de verdad y que la palabra tiene el derecho -y a veces el deber- de incomodar", señaló.