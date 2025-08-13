logo pulso
Hospital y refugio “Huellas” con avance

Por Flor Martínez

Agosto 13, 2025 03:00 a.m.
A
Hospital y refugio "Huellas" con avance

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) informó que la construcción del Hospital y Refugio “Huellas”, ubicado en la colonia Valencia del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, presenta un avance superior al 90 por ciento.

De acuerdo con la dependencia estatal, este espacio tendrá la capacidad de alojar y proteger a más de 500 animales domésticos. El inmueble contará con consultorios, área de adopción, quirófanos, sala de rayos X y servicio de estética veterinaria.

El refugio se construye sobre una superficie de más de 4 mil 300 metros cuadrados y ofrecerá atención especializada a perros y gatos del municipio.

La obra fue puesta en marcha el 24 de mayo de 2024 por el Gobierno del Estado en coordinación con el Ayuntamiento de Soledad, con el objetivo de proporcionar un espacio seguro, alimentación adecuada y atención veterinaria a animales rescatados o abandonados.

Asimismo, se destacó que, de manera gratuita, se brindarán servicios de consulta, observación, estética y hospedaje, además de promover la adopción de alrededor de mil mascotas.

, en colaboración con asociaciones dedicadas a la protección y rescate animal.

