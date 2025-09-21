Hoy domingo habrá marcha por la paz en Pozos

Este domingo por la tarde, en la cabecera municipal de Villa de Pozos, se realizará una “Megamarcha por la Paz” organizada por el Instituto Municipal de la Juventud en coordinación con su similar del Estado, en la cual las personas asistentes deberán vestir de blanco.

Además de la marcha, habrá actividades artísticas y culturales, incluyendo la creación de murales con grafiti en diversos puntos del territorio poceño.

La marcha comenzará a las 4:00 de la tarde desde la entrada principal a la cabecera, en Julián de los Reyes y su cruce con la lateral de la carretera 57, y se avanzará con dirección al jardín principal, con actividades artísticas y culturales a favor de la paz.

El evento se enmarca en el Día Internacional por la Paz y se espera la llegada de cientos de asistentes entre jóvenes, colectivos, familias y público en general. También participarán clubes de carros y motos y se tendrá la presentación especial de la canción conmemorativa del Día Internacional por la Paz lo cual se hará en el centro penitenciario de La Pila.

La marcha será coordinada por personal del Instituto Municipal de la Juventud de Villa de Pozos; del Instituto de la Juventud de Soledad de Graciano Sánchez y del Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve) del Gobierno del Estado.

De hecho, el director del Instituto Municipal de la Juventud de Pozos, José de Jesús Espinosa Ortiz, detalló que la marcha será “un espacio de recreación y fomento a la cultura, en el que se realizarán actividades artísticas como la creación de murales y un concierto de hip – hop con la participación de artistas locales y foráneos.

Espinosa Ortiz, señaló la importancia de que las y los asistentes acudan vestidos de color blanco, como símbolo de unidad y compromiso con la paz.