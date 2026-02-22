Hoy inicia "Domingo de Jale" en Villa de Pozos
El programa es promovido por el Instituto Municipal de la Juventud de Villa de Pozos
La calle Río Grande 204, en la colonia Los Olivos, será escenario este domingo 22 de febrero de la primera jornada "Domingos de Jale", una iniciativa que busca transformar los espacios urbanos a través del trabajo conjunto de jóvenes, vecinos y autoridades municipales.
El programa, promovido por el Instituto Municipal de la Juventud de Villa de Pozos, combina limpieza de áreas públicas, aplicación de pintura, poda de jardines y otras acciones de rehabilitación urbana con actividades recreativas y culturales, en un intento por reforzar la cohesión comunitaria y la participación ciudadana.
José de Jesús Espinosa Ortiz, director del Instituto, explicó que la estrategia también busca involucrar a dependencias municipales como Seguridad Pública, Vialidad, Protección Civil, Desarrollo Social, Parques y Jardines, así como la SEDENA y la Guardia Nacional, para garantizar coordinación y seguridad durante la jornada.
Además de las tareas de limpieza y embellecimiento, los asistentes podrán participar en un Torneo de Barrios con premiación, disfrutar de música urbana, kermés y actividades culturales, y acceder a apoyos comunitarios, creando un espacio de convivencia familiar y de impulso al sentido de pertenencia en la zona.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Con esta primera edición, Villa de Pozos apuesta por un modelo de activación ciudadana donde la rehabilitación urbana se convierte en excusa para fortalecer la unión vecinal, generar participación juvenil y fomentar el orgullo por los barrios de la localidad.
no te pierdas estas noticias
Gremio prehospitalario bloquea carretera 57 para exigir avances en investigación
Pulso Online
Integrantes del gremio prehospitalario cerraron carriles centrales de la carretera 57 para exigir avances en la investigación de la muerte del oficial Jorge Olvera Pérez.
Industria en SLP frena inversión por costo de energía eléctrica: Elizalde
Samuel Moreno
La lideresa de Canacintra destacó la necesidad de apoyos federales para energías limpias y autogeneración
Inconsistencias en compras, rentas y servicios del Congreso: ASF
Ana Paula Vázquez
También detectó remuneraciones a personas que no aparecían en la plantilla de 2024