Hoy inicia "Domingo de Jale" en Villa de Pozos

El programa es promovido por el Instituto Municipal de la Juventud de Villa de Pozos

Por Samuel Moreno

Febrero 22, 2026 03:00 a.m.
A
Hoy inicia "Domingo de Jale" en Villa de Pozos

La calle Río Grande 204, en la colonia Los Olivos, será escenario este domingo 22 de febrero de la primera jornada "Domingos de Jale", una iniciativa que busca transformar los espacios urbanos a través del trabajo conjunto de jóvenes, vecinos y autoridades municipales.

El programa, promovido por el Instituto Municipal de la Juventud de Villa de Pozos, combina limpieza de áreas públicas, aplicación de pintura, poda de jardines y otras acciones de rehabilitación urbana con actividades recreativas y culturales, en un intento por reforzar la cohesión comunitaria y la participación ciudadana.

José de Jesús Espinosa Ortiz, director del Instituto, explicó que la estrategia también busca involucrar a dependencias municipales como Seguridad Pública, Vialidad, Protección Civil, Desarrollo Social, Parques y Jardines, así como la SEDENA y la Guardia Nacional, para garantizar coordinación y seguridad durante la jornada.

Además de las tareas de limpieza y embellecimiento, los asistentes podrán participar en un Torneo de Barrios con premiación, disfrutar de música urbana, kermés y actividades culturales, y acceder a apoyos comunitarios, creando un espacio de convivencia familiar y de impulso al sentido de pertenencia en la zona.

Con esta primera edición, Villa de Pozos apuesta por un modelo de activación ciudadana donde la rehabilitación urbana se convierte en excusa para fortalecer la unión vecinal, generar participación juvenil y fomentar el orgullo por los barrios de la localidad.

