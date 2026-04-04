Hoy inicia la espectacular Feria de la Enchilada en Soledad
Soledad de Graciano Sánchez está listo para recibir una gran afluencia
El Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz declaró al municipio de Soledad de Graciano Sánchez, preparado para superar el récord de asistencia de familias locales y visitantes a la edición 2026 de la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE), que del 4 al 12 de abril, cautivará con noches musicales a cargo de grandes artistas de renombre nacional e internacional, con el sabor de las tradicionales enchiladas potosinas y con una agenda de entretenimiento sano y familiar, que además es gratuito y de calidad.
Destacó la solidez de esta gran fiesta soledense, que hoy representa un escaparate familiar y una oportunidad para el fortalecimiento del desarrollo económico y social, las bondades turísticas y la consolidación de un evento que cuenta su historia, muestra su identidad culinaria y alberga a personas de otras latitudes
El edil dijo que este año, la FENAE viene con más fuerza, innovación y planes de seguridad eficaces, con el objetivo de que cada familia que acuda disfrute todas las instalaciones de manera ordenada, cómoda y amplia.
Destacó que la FENAE nace de la intención de dar a conocer hacia otras fronteras las enchiladas potosinas, por el entonces Alcalde, Ricardo Gallardo Cardona. Hoy, es el símbolo gastronómico que da identidad a SLP, pero más a Soledad de Graciano Sánchez, lo que lo ha proyectado a nivel estatal, nacional e internacional.
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