Huelga eterna en el Monte de Piedad

Postura irreductible del sector patronal, eterniza la huelga en el Nacional Monte de Piedad. Las cinco sucursales permanecen cerradas y los intereses moratorios de los pignorantes siguen corriendo, a pesar de que la institución es la que se encuentra inactiva por causas que no son imputables a los beneficiarios de los préstamos.

Jorge Villanueva Contreras, secretario general de la Sección 3 del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, explicó que hay muchos problemas con las promociones para cubrir las vacantes o cubrir los puestos, que regularmente son otorgados por antigüedad o por actitud.

Informó que hace 5 años que no se les otorga ninguna capacitación, lo que quedó registrado en la Comisión Mixta de Capacitación, pero tampoco utilizaron el requisito para hacer promociones laborales, sino que la propia institución, contrató a otras personas que no se encontraban dentro del rango de méritos ni de las competencias para desahogar ese trabajo.

Precisó que las plazas fueron cubiertas con personal que no tenía ninguna experiencia ni los méritos para escalar, nada más con la firma del contrato.

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Para resolución, la huelga en el Nacional Monte de Piedad permanecerá viva otros dos meses, en espera del pronunciamiento de la autoridad judicial para legitimar o en su caso deslegitimar la huelga.