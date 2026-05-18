Identifica SSPC a criminales de ataque armado

Ya se "tiene claro" cuáles son los objetivos criminales que participaron en la agresión armada en contra de elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en el municipio Tamazunchale, donde falleció uno de los oficiales, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de

Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Sin embargo, el mando policial no quiso revelar cuántos criminales participaron, o si son originarios de la región Huasteca o provienen de otro estado limítrofes.

El pasado 23 de abril, un comando armado emboscó con armas de fuego a una patrulla donde viajaban dos oficiales, de los cuales falleció Raúl Eduardo Ortega Gallegos, quien tenía 25 años de edad.

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Expuso que la corporación estatal ha compartido información confidencial a la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado (FGE), a fin de robustecer y resolver la carpeta de investigación.

"Pero me quisiera reservar (más datos), porque está en integración la carpeta y ellos tienen muy buenos avances. Lo que le puedo decir, es que nos queda claro que sucedió", declaró

el funcionario.

Juárez Hernández recalcó que se trata de un tema jurídico delicado, por lo tanto, la FGE es la responsable y encargada de difundir los avances e información de la indagatoria ministerial.

"Estamos coadyuvando con la Policía de Investigación como colaboramos en todos los eventos como son robos, homicidios y algunos otros eventos que suceden", concluyó.