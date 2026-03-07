logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

IFSE, omiso ante el caso de Jorge Díaz Salinas

El titular del órgano fiscalizador pretexta que no hay denuncia formal

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
IFSE, omiso ante el caso de Jorge Díaz Salinas

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) no ha iniciado una investigación sobre los señalamientos de presunto uso de personal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH) para realizar labores privadas, al señalar que hasta ahora, no cuenta con una denuncia formal sobre el caso.

El tema fue planteado durante la sesión de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado por el diputado de Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Gama Basarte, quien pidió al titular del organismo, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, precisar qué acciones puede emprender el instituto para esclarecer los señalamientos y determinar si existió uso indebido de recursos públicos.

El legislador señaló que, ante las acusaciones difundidas públicamente, resulta necesario dar claridad al tema para confirmar si hubo irregularidades o evitar que se generen percepciones equivocadas en caso de que los señalamientos no correspondan a la realidad, además de atender el llamado del propio gobierno estatal a transparentar el manejo de los recursos públicos.

En respuesta, Lecourtois López explicó que el instituto solo puede iniciar una investigación específica mediante la presentación de una denuncia, la cual incluso puede realizarse de forma anónima. No obstante, indicó que la SEDARH forma parte del programa anual de auditorías del organismo, por lo que se revisará el ejercicio del gasto público, particularmente el capítulo 1000 correspondiente a recursos humanos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La discusión en la comisión se da luego de que recientemente la Contraloría General del Estado iniciara una investigación contra el titular de la SEDARH, Jorge Luis Díaz Salinas, tras denuncias sobre el presunto uso de trabajadores de la dependencia.

 para realizar labores de limpieza en su rancho particular.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Avanza 50% renovación de drenaje en Justo Corro
    Avanza 50% renovación de drenaje en Justo Corro

    Avanza 50% renovación de drenaje en Justo Corro

    SLP

    Redacción

    Interapas instala nueva tubería.

    Empoderamiento femenino requiere autonomía económica: Silvia Olmedo
    Empoderamiento femenino requiere autonomía económica: Silvia Olmedo

    Empoderamiento femenino requiere autonomía económica: Silvia Olmedo

    SLP

    Redacción

    Conferencia por el 8M en SLP

    Módulos entregan hologramas 2026 en Tangamanga
    Módulos entregan hologramas 2026 en Tangamanga

    Módulos entregan hologramas 2026 en Tangamanga

    SLP

    Redacción

    Finanzas instaló módulos para recoger hologramas tras pagar control vehicular.

    UPSLP está por solventar observaciones de auditorías, dice Néstor Garza
    UPSLP está por solventar observaciones de auditorías, dice Néstor Garza

    UPSLP está por solventar observaciones de auditorías, dice Néstor Garza

    SLP

    Rubén Pacheco

    La Auditoría Superior de la Federación detectó un daño de casi 5 millones de pesos en recursos federales de la UPSLP.