Impiden el regreso de comerciantes a plaza del Carmen

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad donde se requirió la presencia de más de 7 patrullas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Fuerza Metropolitana y hasta la Guardia Nacional, un grupo de 7 comerciantes de giros tradicionales que intentaban ingresar a plaza del Carmen, fueron detenidos por inspectores municipales.

Elizabeth López Navarro, comerciante que fue desalojada hace unas semanas del callejón de Iturbide, exigió al alcalde de la capital que respete el pliego petitorio, en donde se comprometía a permitir su reinstalación a partir de este 3 de septiembre.

La inconforme pidió al Congreso del Estado intervenir en la situación, a fin de que se les permita trabajar libremente.

"Me quitaron el sustento de mis hijas, me dijo que me pusiera a trabajar y seguíamos con el diálogo, pero qué tristeza me da que no cumpla", reprochó.

Los inconformes solicitaron que se demuestre que la titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico está legalmente en el cargo.

Las comerciantes aprovecharon el momento para crear el frente Salvador Nava Martínez, con el objetivo de defenderse en contra de las injusticias en su contra, los inconformes vistieron playeras con la imagen del político y líder social potosino.