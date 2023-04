Tampoco este año desfilará la CTM

Sindicatos adheridos a la CTM no participarán en el próximo desfile del Día Internacional del Trabajo, en congruencia con la postura de su líder Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, quien afirmó que los derechos de las y los trabajadores se defienden en los tribunales y no en las calles ni con desfiles que no aportan resultado alguno.

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México recordó que esta central dejó de participar en los desfiles del 1 de mayo desde hace aproximadamente 15 años.

Lo anterior, significa la ausencia de más de 125 mil trabajadores cetemistas organizados en aproximadamente 489 sindicatos. De hecho, la CTM mantiene bajo su cobijo a 87 empresas de cada 100 que existen en San Luis Potosí.

Lo que sí realizará la central obrera será un acto protocolario la tarde del domingo 30 de abril, en sus oficinas del barrio de San Sebastián, al cual está invitado el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona y el alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos.

En este evento, además de conmemorar el Día Internacional del Trabajo, se informará de un convenio de gran trascendencia para la clase trabajadora, cuya naturaleza será revelada muy pronto.