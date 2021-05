Impone Infonavit nuevos requisitos

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció que ahora todo suma para acceder a un crédito hipotecario más rápido y que no se necesita un mismo trabajo por 12 meses continuos para tramitarlo.

En un comunicado oficial el Infonavit dio a conocer el cambio en la forma de estimar los puntos necesarios para que un trabajador o trabajadora pueda acceder al financiamiento.

De 116 puntos que antes se requerían como mínimo, ahora serán 1080, no obstante, se aseguró que más puntos no significan más requisitos, sino que ahora Infonavit tomará en cuenta más factores para la evaluación y ya no solo la edad, salario o el ahorro en la Subcuenta de Vivienda.

"Si la empresa en la que trabajas cumple en tiempo y forma con sus responsabilidades, y tú cumples puntualmente con tus abonos chiquitos con otras instituciones o las mensualidades de tu tarjeta de crédito, conseguir un crédito puede ser más fácil", se informó.

Para la precalificación "se evaluará tu reporte de crédito; se tomará en cuenta el cumplimiento de los empleadores. Ya no será obligatorio tener un año continuo trabajando; se evaluará tu estabilidad laboral.