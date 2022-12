Impugnará Congreso amparo concedido a Nava

Luego del amparo concedido a Francisco Xavier Nava Palacios en contra de la inhabilitación de la función pública por 18 años, impuesta en diciembre del 2021, José Luis Fernández Martínez, diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), anunció que el Congreso del Estado recurrirá a un recurso de revisión.

Dijo que el fondo del tema no ha sido analizado, y hasta el momento el estatus de Nava Palacios y otros ex funcionarios municipales sigue siendo la sanción, porque el amparo no cobra firmeza hasta la conclusión de todos los recursos.

Supuso que si en el peor de los escenarios el Poder Legislativo no fuera favorecido en la decisión de la revisión, regresaría el proceso al punto en el que se inconformó el exalcalde, que es una notificación, y a partir de ese momento se reiniciaría el proceso en la Comisión Jurisdiccional.

"Vamos a la revisión y confiamos en que en la revisión vamos a obtener una sentencia favorable para el Congreso", expuso.

Alegó que Nava Palacios pasará a la historia como un presidente municipal que violenta derechos humanos de manera sistemática, pues si bien el asunto del juicio político se dio porque violentó una suspensión otorgada por un juzgado federal, recopiló diversos incidentes en contra de ambulantes, comunidades indígenas, entre otros sectores.

"Nosotros cuando procesamos esta información, actuamos de manera justa. Lo que se analizó en este juicio de amparo fue la forma, no el fondo. Nosotros respetamos la decisión que haya tomado el juez federal, pero vamos a acceder a nuestro derecho de recurrir mediante el juicio de revisión su decisión", remató.