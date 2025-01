Impugnará PRD resolución del TEESLP

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) impugnará la resolución del Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) que consideró improcedente su registro como partido local, llevarán el asunto a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), informó su dirigente estatal, Jorge Zavala López, quien vio “intereses oscuros” en la resolución de la instancia jurídica.

“Es una interpretación del tribunal local, no estamos de acuerdo, creemos que puede haber un sesgo más allá, político o de intereses personales del propio tribunal. No sabemos, no queremos pensar mal, pero obviamente nosotros tenemos la razón”, declaró.

Zavala López aseguró que el instituto político cumplió con los requisitos establecidos en la Ley General de Partidos Políticos para conseguir su registro local, que fue aprobado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).

“San Luis Potosí necesita más oferta pública y no nada más la de unos cuantos. No sé qué temor le tengan al PRD, no sé cuál sea su miedo, si dicen que no existimos”, señaló Jorge Zavala.

Informó que el equipo jurídico del PRD ya tiene lista la impugnación y esperan que la próxima semana se dé vista del asunto en la Sala Regional Monterrey del TEPJF. Añadió que los argumentos presentados por el TEESLP no tienen sustento.