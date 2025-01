SEA, sin faculades de sancionar por incumplir combate a la corrupción

El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) no cuenta con facultades para sancionar a las autoridades que no cumplan con las recomendaciones o exhortos emitidos por no cumplir con las políticas públicas de combate a la corrupción, comentó el secretario ejecutivo de dicho organismo, Jesús Rafael Rodríguez López.

“El área del SEA llega hasta un tema de recomendación y exhortos. Ya valdría la pena analizar si se tendría que elevar a una responsabilidad administrativa u otra circunstancia para darle mayor fuerza al sistema”, comentó.

En el informe de actividades correspondiente al 2024 de la Secretaría Ejecutiva del SEA, se reportó que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) tuvo una recomendación emitida en 2023 para adherirse al sistema de monitoreo de la situación patrimonial, la declaración de intereses y de comprobación fiscal de los servidores públicos. La institución hizo caso omiso y en 2024, el SEA volvió a insistir a través de un exhorto, que tampoco ha sido cumplido.

La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí establece que el Comité de Participación Ciudadana del SEA podrá solicitar la emisión de exhortos públicos.

, cuando algún hecho de corrupción sobre el que se haya emitido recomendación, requiera de aclaración pública en relación con su cumplimiento. La ley no establece el procedimiento a seguir en caso de que dichos exhortos sean ignorados por parte de las autoridades.

“Para aspectos específicos, dentro del Sistema Nacional Anticorrupción y dentro del Sistema Estatal Anticorrupción están las instituciones que específicamente sí pueden ejercer algún tipo de responsabilidad administrativa o carpeta de investigación en el ámbito penal en la lucha contra la corrupción”, añadió Jesús Rafael Rodríguez.