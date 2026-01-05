Impulsa Ayuntamiento políticas para fortalecer el desarrollo económico

El presidente municipal Enrique Galindo afirmó que el fomento al desarrollo económico ha sido una prioridad de su administración, al considerar que una economía sólida es indispensable para mejorar el bienestar social y la calidad de vida en la ciudad.

El alcalde explicó que el Ayuntamiento ha trabajado en la construcción de políticas públicas que reduzcan cargas administrativas, fortalezcan la certidumbre jurídica y promuevan condiciones propicias para el crecimiento de las empresas locales.

Enrique Galindo añadió que estas acciones se complementan con estrategias de vinculación con el sector académico y productivo, a fin de impulsar la innovación, el talento y la competitividad, elementos clave para el desarrollo económico de San Luis Potosí.

Indicó que el Ayuntamiento de la capital también ha enfocado sus esfuerzos en asegurar que la actividad económica tenga un impacto positivo en la comunidad, al fomentar modelos de negocio responsables que generen beneficios sociales y laborales.

Finalmente, el presidente municipal sostuvo que el objetivo del Ayuntamiento es consolidar un desarrollo económico sostenible y de largo plazo, que permita a San Luis Potosí seguir siendo una ciudad atractiva para invertir, crecer y generar oportunidades para todas y todos.