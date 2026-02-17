Impulsa el PVEM permitir cambios de bancada y modificar peso del voto

El Congreso del Estado volverá a discutir la posibilidad de que las y los diputados cambien de Grupo Parlamentario sin perder sus derechos políticos.

Aunque la iniciativa presentada por Marco Antonio Gama Basarte ya venció en su plazo formal, el presidente de la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, Luis Felipe Castro Barrón, confirmó que el proyecto sigue en análisis y podría dictaminarse en las próximas semanas.

Actualmente, San Luis Potosí es de las pocas entidades donde no está regulada esta figura. Para Castro Barrón, la restricción limita la libertad de los legisladores y mantiene candados que impiden integrarse a otra bancada si así lo deciden.

El punto más delicado no es el cambio en sí, sino el impacto en el voto ponderado, es decir, el peso que cada grupo parlamentario tiene en las decisiones del Congreso. Hoy, cuando un legislador deja su bancada, la distribución del voto no se modifica.

El legislador del PVEM, reconoció que ese será el eje de la negociación entre las distintas fracciones, pues de aprobarse la reforma, también tendría que ajustarse la representación proporcional al interior del Poder Legislativo.